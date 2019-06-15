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Новий прем'єр Молдови пригрозила екстрадицією втікачу олігарху Плахотнюку

Новини » Політика    15.06.2019 - 11:18
Новий прем'єр Молдови пригрозила екстрадицією втікачу олігарху Плахотнюку
Фото: Майя Санду (twitter.com/krymrealii)

Санду повідомила, що в світі мало місць, де утікачі можуть сховатися

Новий прем'єр-міністр Молдови Майя Санду заявила, що вони зроблять усе можливе для того, щоб повернути в країну утікачів політиків. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на point.md.

Санду заявила, що вони не зможуть жити спокійно.

"Я бачила деяких румунських політиків, які виїхали в Коста-Ріку і були екстрадовані. На землі не так багато місць, де вони зможуть сховатися", - заявила прем'єр-міністр Молдови.

Також вона повідомила, що вони прийдуть до того, що в країні буде незалежна прокуратура, яка буде вимагати їх екстрадиції і покарання.

"Очевидно, що є ймовірність їх спроби взяти реванш, вони можуть повернутися і спробувати відновити свої сили, але їм буде дуже складно, так як громадяни відчули смак свободи, і я впевнена, що ми ніколи не дозволимо нікому робити те, що зробив Плахотнюк", - зазначила Санду.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що олігарх Плахотнюк залишив Молдову після відставки уряду Філіпа. Всього в аеропорту Кишинева були помічені п'ять літаків для представників Демократичної партії Молдови, причому, два з них прилетіли з Туреччини, ще один - з Києва.

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