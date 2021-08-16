Трюдо оголосив дострокові парламентські вибори: це вирішальний момент для Канади

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Про дострокові вибори в країні Трюдо виступив після відвідин генерал-губернатора Мері Саймон, яка є представником глави держави королеви Єлизавети II. Її відвідував прем'єр-міністр з офіційним запитом про розпуск парламенту і Мері Саймон схвалила його прохання.

За словами Трюдо, ці вибори є вирішальним моментом для Канади.

"Ми будемо приймати рішення, які будуть діяти не тільки в найближчі місяці, але і в найближчі десятиліття. Канадці заслуговують свого слова. Це саме те, що ми збираємося їм дати", - сказав Трюдо.

У передвиборчій програмі Трюдо робить ставку на високий рівень вакцинації від коронавірусу в країні і відновлення економіки Канади після пандемії. Однак, за його словами, деякі консервативні законодавці оцінили це як "тиранічні" спроби уряду зробити вакцинацію обов'язковою.

"Відповідь на тиранію - це вибори", - сказав він.

На питання про те, чому вибори вирішили провести під час пандемії, Трюдо сказав, що це дуже важливо для країни.