Трюдо оголосив дострокові парламентські вибори: це вирішальний момент для Канади
Прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо оголосив дострокові парламентські вибори. Вони пройдуть вже 20 вересня.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
Про дострокові вибори в країні Трюдо виступив після відвідин генерал-губернатора Мері Саймон, яка є представником глави держави королеви Єлизавети II. Її відвідував прем'єр-міністр з офіційним запитом про розпуск парламенту і Мері Саймон схвалила його прохання.
За словами Трюдо, ці вибори є вирішальним моментом для Канади.
"Ми будемо приймати рішення, які будуть діяти не тільки в найближчі місяці, але і в найближчі десятиліття. Канадці заслуговують свого слова. Це саме те, що ми збираємося їм дати", - сказав Трюдо.
У передвиборчій програмі Трюдо робить ставку на високий рівень вакцинації від коронавірусу в країні і відновлення економіки Канади після пандемії. Однак, за його словами, деякі консервативні законодавці оцінили це як "тиранічні" спроби уряду зробити вакцинацію обов'язковою.
"Відповідь на тиранію - це вибори", - сказав він.
На питання про те, чому вибори вирішили провести під час пандемії, Трюдо сказав, що це дуже важливо для країни.
"Це дійсно важливий момент", - сказав Трюдо.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Джастін Трюдо може розпустити парламент. З таким проханням він збирався відвідати Рідо-хол.