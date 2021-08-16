ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Трюдо оголосив дострокові парламентські вибори: це вирішальний момент для Канади

Новость на русском →
Канада, Понеділок 16 серпня 2021 00:24
Трюдо оголосив дострокові парламентські вибори: це вирішальний момент для Канади Фото: Джастін Трюдо, прем'єр-міністр Канади (twitter.com/JustinTrudeau)
Автор: Наталья Скороход

Прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо оголосив дострокові парламентські вибори. Вони пройдуть вже 20 вересня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Про дострокові вибори в країні Трюдо виступив після відвідин генерал-губернатора Мері Саймон, яка є представником глави держави королеви Єлизавети II. Її відвідував прем'єр-міністр з офіційним запитом про розпуск парламенту і Мері Саймон схвалила його прохання.

За словами Трюдо, ці вибори є вирішальним моментом для Канади.

"Ми будемо приймати рішення, які будуть діяти не тільки в найближчі місяці, але і в найближчі десятиліття. Канадці заслуговують свого слова. Це саме те, що ми збираємося їм дати", - сказав Трюдо.

У передвиборчій програмі Трюдо робить ставку на високий рівень вакцинації від коронавірусу в країні і відновлення економіки Канади після пандемії. Однак, за його словами, деякі консервативні законодавці оцінили це як "тиранічні" спроби уряду зробити вакцинацію обов'язковою.

"Відповідь на тиранію - це вибори", - сказав він.

На питання про те, чому вибори вирішили провести під час пандемії, Трюдо сказав, що це дуже важливо для країни.

"Це дійсно важливий момент", - сказав Трюдо.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Джастін Трюдо може розпустити парламент. З таким проханням він збирався відвідати Рідо-хол.

Читайте РБК-Україна в Google News
Канада Вибори
NEWS
Поліція порушила справу через смерть мера Кривого Рогу
Поліція порушила справу через смерть мера Кривого Рогу
DAILY
Труба Медведчука: валіза без ручки ціною в десятки мільйонів гривень
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Труба Медведчука: валіза без ручки ціною в десятки мільйонів гривень