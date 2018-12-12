Премьер-министр Польши инициировал вотум доверия

Фото: Матеуш Моравецкий (flickr.com/Kancelaria Premiera)

Партию Моравецкого в ЕС призвали пересмотреть судебную реформу и обвинили в давлении на СМИ

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил в среду, 12 декабря, что он инициирует голосование за доверие к правительству, чтобы обеспечить мандат на свои реформы перед саммитом ЕС, который состоится 13 и 14 декабря. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Reuters.

Националистическую и евроскептическую партию "Право и справедливость" Моравецкого в ЕС призвали пересмотреть судебную реформу и обвинили в давлении на СМИ.

"Прошло три года после того, как партия пришла к власти, и мы увидели решающую перемену в рассмотрении экономической и социальной политики в Польше", - заявил Моравецкий.

Напомним, в Польше лидеры партии "Гражданская платформа" Гжегож Схетына, Славомир Неуманн и Ян Грабец анонсировали вотум недоверия премьер-министру Матеушу Моравецкому. Инициаторы уверены в том, что вотум недоверия заранее обречен на провал, потому что партия "Право и справедливость" имеет подавляющее большинство в сейме.

Отметим, что Европейская комиссия подала иск в суд Евросоюза иск на Польшу после принятия судебной реформы.

Еврокомиссию не устраивает норма, согласно которой 27 из 72 судей польского Верховного суда должны уйти в вынужденную отставку. Подобные нормы, как считают в Еврокомиссии, подрывают принцип независимости судебных органов, в том числе, принцип несменяемости судей, что является нарушением Договора о Европейском союзе.