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У Польщі ініціюють вотум недовіри уряду

Новини » Політика    23.11.2018 - 14:59
У Польщі ініціюють вотум недовіри уряду
Фото: Матеуш Моравецький (flickr.com/Kancelaria Premiera)

Ініціатори впевнені в тому, що вотум недовіри заздалегідь приречений на провал

У Польщі лідери партії "Громадянська платформа" Гжегож Схетина, Славомир Неуманн і Ян Грабець анонсували вотум недовіри прем'єр-міністру Матеушу Моравеєцькому. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на TVN24.

Ініціатори впевнені в тому, що вотум недовіри заздалегідь приречений на провал, тому що партія "Право і справедливість" має переважну більшість у сеймі.

"Ми усвідомлюємо, що голосів "Громадянської платформи" та інших опозиційних фракцій не вистачить для відставки прем'єра, а в минулому році ми вимагали відставки прем'єра Беати Шидло. Нам не вистачило голосів. Але в той же день її відправили у відставку", - заявили вони.

Лідери партії "Громадянська платформа" відзначили, що вотум недовіри ініційований через корупційний скандал в комісії з фінансового нагляду.

"На нашу думку, прем'єр Моравєцький не має ніякого морального права керувати урядом. Не тільки тому, що брехня стала символом цього уряду. Корупція стала символом цього уряду", - сказав Неуманн.

Зазначимо, у Великобританії зібрали достатньо підписів для розгляду питання про недовіру прем'єр-міністру Терези Мей з її планом виходу Британії з ЄС.

 

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