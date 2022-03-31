Австралія додатково надасть Україні 18,7 мільйонів доларів військової допомоги

Австралія заявила про надання додаткової військової допомоги Збройним силам України у розмірі 18,7 мільйонів доларів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на посла України в Австралії Василя Мирошниченка.

За його словами, сьогодні президента Володимира Зеленського звернувся до двох палат австралійського парламенту. Після чого Австралія оголосила про надання Україні військової допомоги.

"Сьогодні Австралія оголосила про надання додатково 25 мільйонів австралійських доларів (близько 18,7 млн доларів США) оборонної військової допомоги Збройним силам України. Таким чином загальна військова допомога Австралії досягне 116 мільйонів доларів", - зазначив він.

Також крім цієї підтримки є 65 мільйонів доларів гуманітарної допомоги Австралії, 70 000 тонн енергетичного вугілля для забезпечення енергетичних потреб України, а також тимчасові захисні візи та підтримка груп українських громад в Австралії.

"Новий пакет додаткової оборонної військової допомоги включатиме тактичні приманки, безпілотні літальні та безпілотні наземні системи, пайки та медичні товари", - йдеться у повідомленні.