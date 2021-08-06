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З території Лівану по Ізраїлю випустили ракети. ЦАХАЛ відповів

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Єрусалим, П'ятниця 06 серпня 2021 12:47
З території Лівану по Ізраїлю випустили ракети. ЦАХАЛ відповів Фото: по Ізраїлю випустили ракети (twitter.com/TamerMisshal)
Автор: Анастасія Рокитна

Ізраїль обстріляли з боку Лівану. Армія оборони Ізраїлю завдала ударів у відповідь по цілях в південному Лівані.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на newsru.co.il.

Коли обстрілювали Ізраїль, спрацювали сигнали тривоги. Були чутні вибухи.

Ізраїльські військові оголосили про надзвичайну ситуацію жителям селищ Снір, Ейн-Кінія і Неве Атів (Голанські висоти, біля Хермона).

Служба швидкої допомоги "Маген Давид Адом" повідомила, що поки не отримувала повідомлень про постраждалих.

Прес-служба ЦАХАЛ заявляє, що ізраїльська армія завдає ударів у відповідь по цілях в південному Лівані.

Нагадаємо, на півночі Ізраїлю прозвучали сирени повітряної тривоги.

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