Біля Єрусалиму спалахнула масштабна лісова пожежа
У вівторок, 3 серпня, біля Єрусалиму спалахнула велика лісова пожежа. Площа загоряння становить 10 гектарів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Jerusalem Post.
На місце події терміново направлені вісім пожежних літаків, вертоліт і 24 бригади пожежно-рятувальної служби. Крім того, два пожежні літаки знаходяться в стані готовності.
При цьому пожежні і рятувальні служби Ізраїлю опублікували заяву про те, що лісова пожежа наближається до прилеглої автозаправної станції, в той час, як співробітники Прикордонної поліції евакуюють жителів і екскурсантів в цьому районі.
В цей час керівники поліції Ізраїлю проводять нараду для оцінки ситуації в поліцейській дільниці Єрусалимського округу.
A firefighting plane douses a large wildfire near Jerusalem.— The Jerusalem Post (@Jerusalem_Post) August 3, 2021
Read more: https://t.co/wPYPFMUkAa
Video Credit: Shlomo Kadosh#Fire #Firefighters pic.twitter.com/e3jd3kyS3W