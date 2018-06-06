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Приєднання Росії до країн G7 зараз неможливе, - Меркель

НовиниПолітика    06.06.2018 - 16:05
Фото: G7 (army.mil)
Фото: G7 (army.mil)

Росія вийшла зі складу членів країн G8 у 2014 році

Приєднання Російської Федерації до країн "Великої сімки" (G7: Великобританія, Германія, Італія, Канада, США, Франція та Японія) зараз неможливе. Про це заявила канцлер Німеччини Анґела Меркель, повідомляє DW.

Так, за словами Меркель, учасники G7 дотримуються спільних цінностей, зокрема міжнародного правопорядку.

Меркель зазначила, що анексія Росією Криму була кричущим порушенням міжнародного права, тому виключення Росії з формату G8 було правомірним.

Росія вийшла зі складу членів країн G8 у 2014 році.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Італія на саміті країн G7 ("Великої сімки") підтримає продовження санкцій щодо Росії
 

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Теги публікації: Російська Федерація, G7, Ангела Меркель  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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