Приєднання Росії до країн G7 зараз неможливе, - Меркель

Росія вийшла зі складу членів країн G8 у 2014 році
Приєднання Російської Федерації до країн "Великої сімки" (G7: Великобританія, Германія, Італія, Канада, США, Франція та Японія) зараз неможливе. Про це заявила канцлер Німеччини Анґела Меркель, повідомляє DW.
Так, за словами Меркель, учасники G7 дотримуються спільних цінностей, зокрема міжнародного правопорядку.
Меркель зазначила, що анексія Росією Криму була кричущим порушенням міжнародного права, тому виключення Росії з формату G8 було правомірним.
Росія вийшла зі складу членів країн G8 у 2014 році.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Італія на саміті країн G7 ("Великої сімки") підтримає продовження санкцій щодо Росії.