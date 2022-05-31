Прем'єр-міністр Бельгії про санкції проти РФ: Євросоюз має зробити паузу

"Цей пакет [санкцій] став великим кроком уперед, і я вважаю, що ми маємо зараз зробити паузу", - заявив де Кро.

При цьому чиновник зазначив, що тимчасова відмова від введення санкцій необхідна для того, щоб подивитись на ефект шостого пакета, який, за його словами, "став дуже важливим рішенням".

Також голова бельгійського уряду додав, що якщо Євросоюз спробує ввести ембарго на російський газ, то це буде набагато складніше, ніж заборона на нафту.