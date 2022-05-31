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Євросоюз виділить на відновлення України 9 млрд доларів

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Київ, Вівторок 31 травня 2022 01:50
Євросоюз виділить на відновлення України 9 млрд доларів Європейський союз (Фото: (flickr.com/libereurope)
Автор: Константин Широкун

Країни Європейського Союзу спільно з членами G7 погодили виділення Україні фінансової допомоги в розмірі 9 млрд доларів. Заявлено, що сума буде витрачена на відновлення економіки та інфраструктури країни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Тwitter Шарля Мішеля.

Нагадаємо, раніше посол Німеччини в Україні Анка Фельдгузен заявила, що Берлін виділить грантову допомогу на 1 млрд євро.

А країни "Великої сімки" підтвердили плани надати Україні таку допомога в цілому на 15 млрд євро. США вже запропонували покрити половину цієї суми, тобто близько 7,5 мільярдів доларів.

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