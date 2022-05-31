Премьер-министр Бельгии про санкции против РФ: Евросоюз должен сделать паузу

"Этот пакет (санкций - ред.) стал большим шагом вперед, и я считаю, что мы должны сейчас сделать паузу", - заявил де Кро.

При этом чиновник отметил, что временный отказ от введения санкций необходим для того, чтобы посмотреть на эффект шестого пакета, который, по его словам, "стал очень важным решением".

Также глава бельгийского правительства добавил, что в случае, если Евросоюз попытается ввести эмбарго на российский газ, то это будет намного сложнее, чем запрет на нефть.