Прем'єр Ізраїлю запропонував Зеленському прийняти умови Путіна для припинення війни. Він відмовився

Прем'єр-міністр Ізраїлю Нафталі Беннет під час телефонної розмови порекомендував президенту України Володимиру Зеленському прийняти умови Росії щодо припинення війни. Зокрема, визнання російського суверенітету над Кримом і закріплення нейтрального статусу України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Jerusalem Post .

За словами джерела видання в уряді України, Зеленський не пішов раді Беннета.

Джерело стверджує, що телефонна розмова була ініційована Беннетом.

"На вашому місці я б подумав про життя свого народу і прийняв пропозицію", - сказав Беннетт.

У свою чергу Зеленський дав коротку відповідь: "Я вас зрозумів".

Джерело заявило, що Зеленському не сподобалася така порада від ізраїльського чиновника.

"Беннет сказав нам здатися. Ми не маємо наміру цього робити. Ми знаємо, що пропозиція Путіна - це тільки початок", - заявило джерело видання.