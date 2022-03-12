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Премьер Израиля предложил Зеленскому принять условия Путина для прекращения войны. Он отказался

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Тель-Авив, Суббота 12 марта 2022 09:55
Премьер Израиля предложил Зеленскому принять условия Путина для прекращения войны. Он отказался Фото: президент Украины Владимир Зеленский (president.gov.ua)
Автор: Валерия Полищук

Премьер-министр Израиля Нафтали Беннет во время телефонного разговора порекомендовал президенту Украины Владимиру Зеленскому принять условия России по прекращению войны. В частности, признание российского суверенитета над Крымом и закрепление нейтрального статуса Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Jerusalem Post.

По словам источника издания в правительстве Украины, Зеленский не последовал совету Беннета.

Источник утверждает, что телефонный разговор был инициирован Беннетом.

"На вашем месте я бы подумал о жизни своего народа и принял предложение", - сказал Беннетт.

В свою очередь Зеленский дал краткий ответ: "Я вас понял".

Источник заявил, что Зеленскому не понравился такой совет от израильского чиновника.

"Беннет сказал нам сдаться. Мы не намерены этого делать. Мы знаем, что предложение Путина - это только начало", - заявил источник издания.

Напомним, 8 марта Зеленский провел телефонный разговор с премьером Израиля.

Ранее сообщалось, что Беннет попытается выступить посредником между Москвой и Киевом.

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