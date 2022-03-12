Премьер Израиля предложил Зеленскому принять условия Путина для прекращения войны. Он отказался
Премьер-министр Израиля Нафтали Беннет во время телефонного разговора порекомендовал президенту Украины Владимиру Зеленскому принять условия России по прекращению войны. В частности, признание российского суверенитета над Крымом и закрепление нейтрального статуса Украины.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Jerusalem Post.
По словам источника издания в правительстве Украины, Зеленский не последовал совету Беннета.
Источник утверждает, что телефонный разговор был инициирован Беннетом.
"На вашем месте я бы подумал о жизни своего народа и принял предложение", - сказал Беннетт.
В свою очередь Зеленский дал краткий ответ: "Я вас понял".
Источник заявил, что Зеленскому не понравился такой совет от израильского чиновника.
"Беннет сказал нам сдаться. Мы не намерены этого делать. Мы знаем, что предложение Путина - это только начало", - заявил источник издания.
Напомним, 8 марта Зеленский провел телефонный разговор с премьером Израиля.
Ранее сообщалось, что Беннет попытается выступить посредником между Москвой и Киевом.
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