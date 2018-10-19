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Прем'єр Італії заявив, що санкції проти РФ мають бути "тимчасовими"

Новини » Політика    19.10.2018 - 03:49
Фото: Джузеппе Конте (AFP)
Фото: Джузеппе Конте (AFP)

Він додав, що Італія не може самостійно реформувати систему санкцій

Прем'єр-міністр Італії Джузеппе Конте заявив, що санкції Євросоюзу проти РФ мають бути тимчасовим засобом. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на DW.

Він додав, що Італія не може самостійно реформувати систему санкцій

"Вони не є остаточним рішенням. Санкції - це засіб. Тому, на нашу думку, це має бути тимчасовим. Але ми повинні відкрити діалог з Росією, оскільки ми вважаємо, що Росія є важливим гравцем у багатьох географічних кризах", - сказав прем’єр-міністр.

Він вважає, що важливо мати Росію за столом перемовин і вести переговори з Володимиром Путіним.  

Нагадаємо, раніше спецпредставник Держдепартаменту США з питань України Курт Волкер під час конференції аналітичного центру Atlantic Council заявив, що Сполучені Штати будуть вводити нові санкції проти Росії "раз в місяць-два".

На думку Волкера шанси на врегулювання конфлікту на Донбасі за останній час зменшилися через дії Росії. Також він додав, що Сполучені Штати тісно співпрацюють у питанні санкцій зі своїми європейськими союзниками.

Польща відновить полк на кордоні з Росією США будуть посилювати санкції проти Росії кожні пару місяців, - Волкер
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