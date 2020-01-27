ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Прем'єр Іраку наказав знайти і віддати під суд причетних до обстрілу посольства США

Новини » В світі     27.01.2020 - 07:30
Прем'єр Іраку наказав знайти і віддати під суд причетних до обстрілу посольства США
Ілюстративне фото (ejmagnier.com)

Махді наказав силам безпеки країни вжити заходів для неповторення атак на посольства США

Виконувач обов'язків прем'єр-міністра Іраку Адель Абдель Махді засудив ракетні удари по американському посольству в Багдаді. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням нателеканал Sky News Arabia.

За його словами, він розпорядився провести розслідування, знайти причетних до атаки і віддати їх під суд".

"Знову повторюється агресія проти іноземної дипломатичної місії, коли кілька ракет “Катюша” потрапили в кампус американського посольства. Це безвідповідальний акт, здійснений окремими індивідами. Напад на американське посольство може призвести до серйозних наслідків", – заявив Махді.

Іракський прем'єр також наказав силам безпеки країни вжити всіх заходів для запобігання повторення атак на посольства США в Багдаді.

Нагадаємо, в "зеленій зоні" Багдада, де розташовані урядові будівлі посольства іноземних держав, 26 січня впали п'ять ракет. На території посольства США впали три реактивні снаряди, один з них потрапив в ресторан дипмісії. ЗМІ повідомили про трьох постраждалих.

Також повідомлялося, що 24 січня від ракетного удару по Ірану іракської авіабазі 34 військових США отримали черепно-мозкові травми.

Раніше, 21 січня у Багдаді в "зеленій зоні" впали три ракети "Катюша".

Держдеп США відреагував на ракетний обстріл посольства в Багдаді Болтон підтвердив, що Трамп затримав допомогу Україні, - NYT
Новини України Сполучені Штати АмерикиІрак
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся