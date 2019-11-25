ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

У Міненерго РФ анонсували нову зустріч з Україною і ЄС щодо транзиту газу

Новини » Економіка     25.11.2019 - 10:48
У Міненерго РФ анонсували нову зустріч з Україною і ЄС щодо транзиту газу
Фото: газові труби (УНІАН)

Переговори можуть пройти як у форматі відеоконференції, так і в очному режимі

Наступна тристороння зустріч у форматі Україна - ЄС - РФ щодо транзиту російського газу після 1 січня 2020 року газу запланована на п'ятницю, 29 листопада. Про це сказав заступник міністра енергетики Росії Анатолій Яновський, повідомляють російські ЗМІ.

При цьому він заявив, формат зустрічі буде визначено 27 листопада, а сама зустріч може бути в різному режимі: відеоконференція або очна.

Яновський також заявив, що Міненерго РФ позитивно оцінює підсумки консультацій щодо транзиту газу, яка відбулася у форматі відеоконференції 20 листопада. За його словами, зараз йде відпрацювання корпоративних документів.

Нагадаємо, технічна тристороння зустріч Росії, ЄС і України щодо газу пройшла 20 листопада в форматі телеконференції

Відзначимо, до укладення нового контракту щодо транзиту газу російський "Газпром" хотів би вирішити ряд своїх завдань. Зокрема, "Газпром" вимагає від України відмовитися від судових позовів і відновити закупівлю російського газу.

Зокрема, 18 листопада російський "Газпром" направив НАК "Нафтогаз України" офіційну пропозицію продовжити транзитний або укласти новий контракт на один рік. "Газпром" поставив умовою транзитного контракту відмову "Нафтогазу" від судових позовів до російської компанії, а також анулювання штрафу Антимонопольного комітету України та відкликання клопотання "Нафтогазу України" в Європейську комісію про розслідування проти "Газпрому".

У російському уряді уточнили терміни запуску "Північного потоку-2" Росія запропонувала Україні купувати 15 млрд кубометрів газу на рік
Новини України газгазовые переговоры
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся