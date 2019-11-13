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Євросоюз вимагає негайно звільнити засуджених у "справі Хізб ут-Тахрір"

Новини » Політика     13.11.2019 - 21:18
Євросоюз вимагає негайно звільнити засуджених у "справі Хізб ут-Тахрір"
Фото: фігуранти "справи Хізб ут-Тахрір" (humanrights.org.ua)

В Євросоюзі не визнають рішення російського суду та розраховують на їх скасування

Європейський союз засуджує рішення російського суду щодо ув'язнення шістьох кримськотатарських активістів, фігурантів "справи Хізб ут-Тахрір", та вимагає їх негайного звільнення. Про це йдеться у заяві Європейської служби зовнішніх справ.

У відомстві наголосили, що ЄС не визнає виконання російського законодавства на території окупованого Криму, а також передачу жителів півострову до російських судів. В Євросоюзі сподіваються, що Москва скасує рішення про ув'язнення активістів та негайно їх звільнить.

"Усі випадки порушень прав людини, такі як насильницькі затримання, тортури та вбивства, насильство, політично мотивовані переслідування, дискримінація та домагання, зокрема кримськотатарської громади, повинні бути ретельно розслідувані", - наголосили в ЄС.

Нагадаємо, напередодні рішення російського суду щодо ув'язення кримських татар, фігурантів "справи Хізб ут-Тахрір", засудили у Сполучених Штатах Америки. Вашингтон також закликав Росію негайно звільнити незаконно засуджених кримськотатарських активістів.

Як відомо, у вівторок, 12 листопада, у Ростові-на-Дону засудили шість фігурантів ялтинської "справи Хізб ут-Тахрір". Мусліма Алієва засудили до 19 років, Інвера Бекірова до 18 років, Еміра-Усеіна Куку і Вадима Сірука до 12 років, Рефата Алімова до 8 років, Арсена Джеппарова до 7 років позбавлення волі.

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