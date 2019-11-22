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У ЄС чекають від Путіна кроків для просування мінського процесу

Новини » Політика     22.11.2019 - 09:17
У ЄС чекають від Путіна кроків для просування мінського процесу
Фото: Володимир Путін (kremlin.ru)

У ЄС зазначаються, що є прогрес в ситуації на Донбасі

У Європейському союзі (ЄС) від президента Росії Володимира Путіна очікують на нормандській зустрічі значущих кроків для просування мінського процесу. Про це повідомляє Deutsche Welle, посилаючись на заяву голови відділу з відносин з країнами "Східного партнерства" зовнішньополітичної служби ЄС Річарда Тіббельса на засіданні делегації Європарламенту з асоціації з Україною.

У ЄС зазначаються, що є прогрес. А саме обмін полоненими у вересні, розведення сил у Станиці Луганській, Золотому та Петрівському, розмінування, а також завершення 20 листопада будівництва мосту через річку Сіверський Донець в Станиці Луганській. Втім, досі продовжуються обстріли на Донбасі.

За його словами, тепер ЄС очікує від Росії "не менш значущих кроків для просування мінського процесу", їх Москва могла би здійснити вже на саміті "нормандської четвірки", запланованому на 9 грудня в Парижі.

Водночас у ЄС очікують від української влади нових кроків у контексті "інклюзивного" підходу до громадян України на території ОРДЛО, який задекларував президент країни Володимир Зеленський. Як приклад, посилити підтримку людей у соціальних питаннях, таких як виплата пенсій громадянам на непідконтрольних уряду територіях і виборчі права внутрішньо переміщених осіб.

Відзначимо, як заявив президент України Володимир Зеленський, на зустрічі в нормандському форматі в Парижі він буде піднімати питання звільнення всіх українських полонених.

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