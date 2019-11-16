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Прем'єр Чехії наступного тижня відвідає Україну

Новини » Політика     16.11.2019 - 10:57
Прем'єр Чехії наступного тижня відвідає Україну
Фото: Андрій Бабиш (youtube.com/XTV s.r.o.)

Бабиш проведе зустрічі з Гончаруком та Зеленським

Прем'єр-міністр Чехии Андрій Бабиш наступного тижня відвідає Україну з делегацією чеських бізнесменів. Про це повідомляє місцеве видання ceskenoviny.cz.

Повідомляється, що візит Бабиша планується на 18-19 листопада, до делегації увійдуть міністр промисловості і торгівлі Карел Гавлічек і місія з 85 бізнесменів. В рамках візиту заплановані зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським і прем'єр-міністром Олексієм Гончаруком.

Також повідомляється, що основною метою візиту буде вираження підтримки територіальної цілісності, суверенітету та незалежності України, а також зближення України і Європейського союзу.

"Особливий акцент буде зроблений на підтримці зусиль з реформування нинішнього українського уряду, з особливим акцентом на прогрес в області верховенства закону. Велику увагу буде також приділено розвитку чесько-українських двосторонніх відносин, особливо в економічній сфері", - йдеться в повідомленні.

Зазначимо, минулого місяця вибухнув скандал після того, як на офіційні заходи з нагоди державного свята Чехії були запрошені представники кримської організації "Къырым бирлиги", підконтрольної російській окупаційній владі.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Зеленський відвідає Австрію з офіційним візитом. У той же час точна дата візиту поки невідома.

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