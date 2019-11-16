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Премьер Чехии на следующей неделе посетит Украину

Новости » Политика     16.11.2019 - 10:57
Премьер Чехии на следующей неделе посетит Украину
Фото: Андрей Бабиш (youtube.com/XTV s.r.o.)

Бабиш проведет встречи с Гончаруком и Зеленским

Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш на следующей неделе посетит Украину с делегацией чешских бизнесменов. Об этом сообщает местное издание ceskenoviny.cz.

Сообщается, что визит Бабиша планируется на 18-19 ноября, в делегацию войдут министр промышленности и торговли Карел Гавличек и миссия из 85 бизнесменов. В рамках визита запланированы встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским и премьер-министром Алексеем Гончаруком.

Также сообщается, что основной целью визита будет выражение поддержки территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины, а также сближения Украины и Европейского союза.

"Особый акцент будет сделан на поддержке усилий по реформированию нынешнего украинского правительства, с особым акцентом на прогресс в области верховенства закона. Большое внимание будет также уделено развитию чешско-украинских двусторонних отношений, особенно в экономической сфере", - говорится в сообщении.

Отметим, в прошлом месяце разразился скандал после того, как на официальные мероприятия по случаю государственного праздника в Чехии были приглашены представители крымской организации "Къырым бирлиги", подконтрольной российской оккупационной власти.

Напомним, ранее сообщалось, что Зеленский посетит Австрию с официальным визитом. В то же время точная дата такого визита пока неизвестна.

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