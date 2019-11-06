Позиція Чехії щодо анексованого Криму не змінилася,- глава МЗС Чехії

Фото: Томаш Петршічек (MAFRA)

На початку нинішнього року глава МЗС Чехії зустрічався у Києві з лідером кримських татар Мустафою Джемілєвим

Голова чеського Міністерства закордонних справ Томаш Петршічек заявив, що Чехія не змінила позиції щодо окупації Криму і продовжує підтримувати територіальну цілісність України. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його інтервью "Радіо Свободі".

Зазначається, що під час свого візиту до України на початку нинішнього року Петршічек зустрічався у Києві з лідером кримських татар Мустафою Джемілєвим, з представниками Меджлісу кримських татар і запевнив їх у незмінності курсу Чехії щодо питання анексії та окупації Криму Росією.

"Моя країна разом з позицією Європейського союзу повністю підтримує територіальну цілісність та суверенітет України, включно з анексованим Кримом" - говорить Петршічек.

Нагадаємо, президент Чехії Мілош Земан під час урочистого прийому в Празькому граді заявив про те, що Крим є частиною Російської Федерації.

Як повідомляло РБК-Україна, Петршічек осудив перебування сина прем'єр-міністра країни Андрея Бабіша-молодшого в анексованому Криму. Глава чеського МЗС має намір провести переговори з українською та російською сторонами, щоб детально розібратись в інциденті. За його словами такі візити не є нормою.

Раніше міністр закордонних справ Чехії Томаш Петршичек під час зустрічі з українським міністром Павлом Климкиным заявив, що Чехія не бере мілітаризацію Криму та Азовського моря.