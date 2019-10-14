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Прем'єр Чехії відвідає Україну 18 листопада

Новини » Політика    14.10.2019 - 01:12
Прем'єр Чехії відвідає Україну 18 листопада
Фото: Андрей Бабіш (flickr.com/Bundesministerium für Europa)

Бабіш повідомив, що приїде до Києва з економічною місією

Прем’єр-міністр Чехії Андрей Бабіш разом із міністром промисловості й торгівлі Карелом Гавлічеком 18 листопада відвідають Україну. Про це чеський прем’єр повідомив журналістам 13 жовтня під час зустрічі з президентом Чехії Мілошем Земаном, передає РБК-Україна з посиланням на "Радіо Свобода".

Під час зустрічі прем’єра та президента Чехії, у якій також взяли участь радники із закордонної політики команди Земана, обговорювали й Україну.

"Ми говорили й про Україну. 18 листопада на основі переговорів з президентом Зеленським я лечу в Україну. В Україну лечу з Гавлічеком з економічною місією. Україна, звісно, для нас є дуже важливою", - розповів Бабіш.

Раніше чеський прем’єр Андрей Бабіш запросив президента України Володимира Зеленського до Праги для зустрічі з прем’єрами Вишеградської четвірки.

Нагадаємо, у вересні президент Чехії Мілош Земан під час зустрічі з делегацією русинів у Празі погодився виступити посередником між Києвом і закарпатськими русинами, пообіцявши обговорити питання русинів з президентом України Володимиром Зеленським.

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