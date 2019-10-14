Премьер Чехии посетит Украину 18 ноября

Фото: Андрей Бабиш (flickr.com/Bundesministerium für Europa)

Бабbш сообщил, что приедет в Киев с экономической миссией

Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш вместе с министром промышленности и торговли Карелом Гавличеком 18 ноября посетят Украину. Об этом чешский премьер сообщил журналистам 13 октября во время встречи с президентом Чехии Милошем Земаном, передает РБК-Украина со ссылкой на "Радио Свобода".

В ходе встречи премьера и президента Чехии, в которой также приняли участие советники по зарубежной политике команды Земана, обсуждали и Украину.

"Мы говорили и об Украине. 18 ноября на основе переговоров с президентом Зеленским я лечу в Украину. В Украину лечу с Гавличеком с экономической миссией. Украина, конечно, для нас является очень важной", - рассказал Бабиш.

Ранее чешский премьер Андрей Бабиш пригласил президента Украины Владимира Зеленского в Прагу для встречи с премьерами Вышеградской четверки.

Напомним, в сентябре президент Чехии Милош Земан во время встречи с делегацией русинов в Праге согласился выступить посредником между Киевом и закарпатскими русинами, пообещав обсудить вопрос русинов с президентом Украины Владимиром Зеленским.