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Президент Чехії планує обговорити з Зеленським питання русинів

Новини » Політика    10.09.2019 - 20:50
Президент Чехії планує обговорити з Зеленським питання русинів
Фото: Мілош Земан, президент Чехії (kremlin.ru)

При цьому Земан не планує втручатися у внутрішні справи України

Президент Чехії Мілош Земан пообіцяв обговорити питання русинів з президентом України Володимиром Зеленським. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Radio Praha.

Повідомляється, що президент Чехії під час зустрічі з делегацією русинів у Празі погодився виступити посередником між Києвом і закарпатськими русинами. При цьому наголошується, що втручатися у внутрішні справи України Земан не буде.

"Президент підкреслив, що повністю підтримує територіальну цілісність України. Його слова - лише констатація змісту Мінських домовленостей. Зміна централізації, яку вони припускають - цілком і повністю внутрішня справа України. У цей процес президент не буде втручатися", - сказав прес-секретар президента Чехії.

При цьому посол України в Чехії Євген Перебийніс назвав дії активістів, які виступають від імені русинів, такими, які дестабілізують Україну.

"Русинське питання - це не питання національності, а політичний проект, який в значній мірі підтримує, просуває і фінансує Кремль з метою дестабілізації ситуації в Україні, насамперед на Закарпатті", - повідомив Перебийніс.

Нагадаємо, в 2016 році тодішній голова Закарпатської ОДА Геннадій Москаль заявив про підготовку "русинської" провокації у Закарпатській області.

Також РБК-Україна повідомляло, що в липні Сенат Чехії звинуватив президента Земана в порушенні Конституції. Сенат проголосував за те, щоб подати звинувачення в Конституційний суд.

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Новини України Володимир ЗеленськийрусиныМілош Земан
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