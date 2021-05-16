Прем'єр Британії заснував нову посаду. Джонсон призначив спецпредставника з прав ЛГБТ

"Я завжди був надзвичайно гордий тим, що живу в країні, яка є однією з найпрогресивніших і ліберальних у питанні прав ЛГБТ. Можливість любити того, кого хочеться, - це ключова британська цінність і важливий елемент будь-якої демократії", - заявив прем'єр.

Зазначено, що Герберт буде займатися захистом прав ЛГБТ-спільноти всередині країни і за кордоном. Він також буде одним з організаторів міжнародної конференції "Бути собою - це безпечно", яка пройде в Лондоні у 2022 році.

Нік Герберт був членом палати громад від Консервативної партії з 2005 по 2019 рік. У 2020 році йому за пропозицією Джонсона присвоїли титул барона Саут-Даунського, після чого Герберт став довічним членом палати лордів. З 2009 року він перебуває у шлюбі з адвокатом Джейсоном Ідсом.