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Голова МВС Естонії може втратити посаду через свої висловлювання

Неділя 18 жовтня 2020 10:35
Голова МВС Естонії може втратити посаду через свої висловлювання
Фото: Март Хельме (err.ee)
Автор: Андрій Козловський

Президент Естонії Керсті Кальюлайд розкритикувала главу Міністерства внутрішніх справ Марта Хельме. Вона заявила, що міністр не може обіймати посаду в уряді після його гомофобних висловлювань.

Про це повідомляє Deutsche Welle.

Як повідомляється, політичний скандал в Естонії вибухнув у зв'язку з гомофобною риторикою глави МВС, яка пролунала в інтерв'ю DW. Тоді Хельме заявив, що в законодавстві треба визначити те, що шлюб - це союз "між однією жінкою і одним чоловіком - і все". Крім того, він порадив усім геям тікати до Швеції, де на них "дивляться більш ввічливо".

Після цього, президент Естонії Керсті Кальюлайд заявила, що з такими поглядами чиновнику немає чого робити в уряді та додала, що вже повідомила про свою точку зору прем'єр-міністру країни Юрі Ратаса.

"Міністр із таким світоглядом не годиться в уряд Естонської Республіки", - сказала Кальюлайд.

Нагадаємо, Естонія вводить загальнодержавне обмеження на території всієї країни.

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