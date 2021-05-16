Премьер Британии учредил новую должность. Джонсон назначил спецпредставителя по правам ЛГБТ

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон учредил новую должность - спецпредставителя по вопросам прав сексуальных меньшинств. Им станет член палаты лордов британского парламента Ник Герберт.
"Я всегда был чрезвычайно горд тем, что живу в стране, которая является одной из самых прогрессивных и либеральных в вопросе прав ЛГБТ. Возможность любить того, кого хочется, - это ключевая британская ценность и важный элемент любой демократии", - заявил премьер.
Указано, что Герберт будет заниматься защитой прав ЛГБТ-сообщества внутри страны и за рубежом. Он также будет одним из организаторов международной конференции "Быть собой - это безопасно", которая пройдет в Лондоне в 2022 году.
Ник Герберт был членом палаты общин от Консервативной партии с 2005 по 2019 год. В 2020 году ему по предложению Джонсона присвоили титул барона Саут-Даунского, после чего Герберт стал пожизненным членом палаты лордов. С 2009 года он состоит в браке с адвокатом Джейсоном Идсом.
Как писало РБК-Украина, осенью 2020 года в Эстонии на фоне политического скандала вокруг гомофобных высказываний министра внутренних дел страны на одной из центральных площадей Таллина прошла акция в поддержку ЛГБТ-сообщества.
Напомним, в прошлом году президент Эстонии Керсти Кальюлайд раскритиковала главу Министерства внутренних дел Марта Хельме из-за его гомофобных высказываний.
Политический скандал в Эстонии разразился в связи с гомофобной риторикой главы МВД, которая прозвучала в интервью DW. Хельме заявил, что в законодательстве надо определить то, что брак - это союз между одной женщиной и одним мужчиной. Кроме того, он посоветовал всем геям бежать в Швецию, где на них "смотрят более вежливо".