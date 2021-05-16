Премьер Британии учредил новую должность. Джонсон назначил спецпредставителя по правам ЛГБТ

"Я всегда был чрезвычайно горд тем, что живу в стране, которая является одной из самых прогрессивных и либеральных в вопросе прав ЛГБТ. Возможность любить того, кого хочется, - это ключевая британская ценность и важный элемент любой демократии", - заявил премьер.

Указано, что Герберт будет заниматься защитой прав ЛГБТ-сообщества внутри страны и за рубежом. Он также будет одним из организаторов международной конференции "Быть собой - это безопасно", которая пройдет в Лондоне в 2022 году.

Ник Герберт был членом палаты общин от Консервативной партии с 2005 по 2019 год. В 2020 году ему по предложению Джонсона присвоили титул барона Саут-Даунского, после чего Герберт стал пожизненным членом палаты лордов. С 2009 года он состоит в браке с адвокатом Джейсоном Идсом.