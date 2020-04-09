ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Прем'єр Британії досі перебуває в реанімації, попри покращення

Новини » Коронавірус     09.04.2020 - 20:34
Прем'єр Британії досі перебуває в реанімації, попри покращення
Фото: Борис Джонсон (flickr.com/foreignoffice)

Стан Джонсона продовжує покращуватися

Прем'єр-міністр Британії Борис Джонсон, який захворів на коронавірус, продовжує перебувати в реанімації, попри покращення стану його здоров'я. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

За даними уряду Британії, стан хворого коронавірус британського прем'єра продовжує покращуватися, але він досі залишається у відділенні інтенсивної терапії.

"Він досі перебуває в реанімації, але він продовжує робити позитивні кроки вперед і в хорошому настрої", - заявив міністр закордонних справ Домінік Рааб на прес-конференції на Даунінг-Стріт.

Нагадаємо, раніше представник британського уряду Ріші Сунак повідомляв, що стан Джонсона покращується після госпіталізації в реанімаційне відділення. Вчора британський прем'єр вже сидів на ліжку та спілкувався з медичним персоналом.

Як писало РБК-Україна, 27 березня стало відомо про те, що Джонсон захворів на коронавірус. Після виявлення хвороби глава британського уряду самоізолювався у себе вдома на Даунінг-стріт.

Однак, пізно ввечері 6 квітня стан Джонсона різко погіршився. Керівника британського уряду госпіталізували в реанімаційне відділення.

У Полтавській області серед хворих COVID-19 двоє медиків У Закарпатській області зафіксували третю смерть від коронавірусу
Новини України ВеликобританияКоронавірусБорис Джонсон
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся