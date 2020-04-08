У Британії заявили про покращення стану Джонсона

Фото: Борис Джонсон (twitter.com/borisjohnson)

Джонсон вже може сидіти у ліжку та говорити

Стан прем'єр-міністра Британії Бориса Джонсона, якого нещодавно госпіталізували через ускладнення захворювання на коронавірус, покращується. Про це заявив представник Консервативної партії, канцлер-касир Ріші Сунак, передає BBC News.

За словами Сунака, наразі британський прем'єр продовжує перебувати в реанімації, але його стан покращується.

"Він сидів у ліжку і позитивно спілкувався з клінічною командою", - розповів він.

Нагадаємо, пізно ввечері 6 квітня стан хворого на коронавірус британського прем'єр Джонсона різко погіршився. Керівника уряду Британії госпіталізували в реанімаційне відділення. До цього Джонсон лікувався від коронавірусу в домашніх умовах.

Пізніше представник прем'єр-міністра Британії заявив, що у Джонсона відсутня пневмонія, яку може спричинити коронавірус. Також в британському уряді повідомляли, що Джонсон знаходиться у стабільному стані та гарному настрої.

Додамо, про те, що Джонсон захворів на коронавірус стало відомо 27 березня. Після виявлення хвороби глава британського уряду самоізолювався у себе вдома на Даунінг-стріт. Вже 3 квітня Джонсон заявляв, що почувається краще, після того як провів сім днів в ізоляції.