Прем'єр Британії прибув в Україну: програма візиту

Прем'єр-міністр Британії Борис Джонсон сьогодні, 1 лютого, прибув з офіційним візитом в Україну. Серед його планів зустріч з президентом України Володимиром Зеленським.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію телеканалу Sky News .

Це другий візит британського прем'єра в Україну за останні 30 років.

BREAKING: Prime Minister Boris Johnson has arrived in Kyiv ahead of talks with Ukraine's President Volodymyr Zelensky amid rising tensions with Russia.



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Sky 501, Virgin 602, Freeview 233 and YouTube pic.twitter.com/wegIlYaFa5 — Sky News (@SkyNews) February 1, 2022

Програма візиту Бориса Джонсона:

зустріч з президентом України для обговорення агресії з боку Росії;

оголошення про виділення Україні допомоги на 118 млн доларів.

Після візиту в Україну глава британського уряду планує провести телефонну розмову з президентом Росії Володимиром Путіним, щоб закликати його до деескалації ситуації довкола України.

Очікувалося, що разом з Джонсоном в Україну прилетить міністр закордонних справ Сполученого Королівства Ліз Трасс, але вчора вона отримала позитивний COVID-тест та пішла на самоізоляцію. Трасс разом з главами українського та польського МЗС мала оголосити про створення альянсу між Києвом, Лондоном та Варшавою.

Британія готує санкції проти Росії

Візит британського прем'єра відбувається після того, як Лондон офіційно оголосив про підготовку жорстких санкцій проти Росії. Нові обмеження, як анонсували в Лондоні, зачеплять російських олігархів та ключових прибічників російського президента.

Військова допомога з Лондону

Крім того, напередодні Британія відправила в Україну декілька літаків з військовою допомогою. Зокрема, українська армія отримала протитанкові ракети для відбиття можливої агресії РФ. Минулого тижня перші українські військові пройшли тренування та отримали сертифікати інструкторів. Тепер вони будуть навчати інших бійців знищувати танки британською зброєю.