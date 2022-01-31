ru ua
Пн, 31 січня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Кулеба про візити іноземних дипломатів в Україну: ризики військової ескалації знижуються

Новость на русском →
Понеділок 31 січня 2022 14:59
Кулеба про візити іноземних дипломатів в Україну: ризики військової ескалації знижуються Фото, глава МЗС України Дмитро Кулеба (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Валерія Поліщук

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що закликав глав МЗС різних країн відвідати Україну в січні і лютому. За його словами, інтенсивна присутність іноземних дипломатів знижуються ризики військової ескалації з боку РФ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг.

"Я закликав колег приїхати в Україну в січні-лютому. В першу чергу для того, щоб в країні знаходилися Іноземні топ-чиновники", - заявив він.

За словами Кулеби, днями до Києва одночасно прибудуть прем'єр Британії Борис Джонсон, прем'єр Польщі Матеуш Моравецький і прем'єр Нідерландів Марк Рютте.

"Мій Грецький колега вже в Україні, мій колега з Нідерландів вже практично в дорозі, так само моя Британська колега. Глави дипломатії низки європейських країн теж будуть наступного тижня в Україні. І паралельно тут буде візит міністрів закордонних справ Німеччини та Франції і виконують роль посередників у нормандському форматі", - додав міністр.

Він також повідомив, що цього тижня в Україну прибуде президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган.

"Ніхто не знає, що в голові у Володимира Путіна, але я точно знаю, що з такою інтенсивною присутністю в країні іноземних топ-чиновників ризики військової ескалації знижуються", - підкреслив Кулеба.

Нагадаємо, раніше президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган підтвердив свій візит в Україну, який відбудеться на початку лютого.

Крім того, 1 лютого Київ відвідає прем'єр Британії Борис Джонсон.

Читайте РБК-Україна в Google News
Дмитро Кулеба Візит в Україну Вторгнення Росії до України
NEWS
Бойовики двічі обстріляли позиції ООС за добу: один боєць отримав поранення
Бойовики двічі обстріляли позиції ООС за добу: один боєць отримав поранення
DAILY
Широка опозиція. Як Порошенко намагається об'єднати опонентів влади
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Широка опозиція. Як Порошенко намагається об'єднати опонентів влади