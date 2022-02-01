Премьер Британии прибыл в Украину: программа визита
Премьер-министр Британии Борис Джонсон сегодня, 1 февраля, прибыл с официальным визитом в Украину. Среди его планов встреча с президентом Украины Владимиром Зеленским.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию телеканала Sky News.
Это второй визит британского премьера в Украину за последние 30 лет.
BREAKING: Prime Minister Boris Johnson has arrived in Kyiv ahead of talks with Ukraine's President Volodymyr Zelensky amid rising tensions with Russia.— Sky News (@SkyNews) February 1, 2022
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Началась встреча Джонсона с Зеленским
Глава британского правительства прибыл в Мариинский дворец в Киеве. Там его встретил президент Зеленский. Так что встреча лидеров государств официально началась, а после ее завершения Джонсон и Зеленский проведут совместную пресс-конференцию.
Как рассказали в Офисе президента, кроме двусторонней встречи лидеров государств, состоятся украинско-британские переговоры.
Программа визита Бориса Джонсона:
- встреча с президентом Украины для обсуждения агрессии со стороны России;
- объявление о выделении Украине помощи на 118 млн долларов.
После визита в Украину глава британского правительства планирует провести телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным, чтобы призвать его к деэскалации ситуации вокруг Украины.
Ожидалось, что вместе с Джонсоном в Украину прилетит министр иностранных дел Соединенного Королевства Лиз Трасс, но вчера она получила положительный COVID-тест и ушла на самоизоляцию. Трасс вместе с главами украинского и польского МИД должна была объявить о создании альянса между Киевом, Лондоном и Варшавой.
Британия готовит санкции против России
Визит британского премьера происходит после того, как Лондон официально объявил о подготовке жестких санкций против России. Новые ограничения, как анонсировали в Лондоне, затронут российских олигархов и ключевых сторонников российского президента.
Военная помощь из Лондона
Кроме того, накануне Британия отправила в Украину несколько самолетов с военной помощью. В частности, украинская армия получила противотанковые ракеты для отражения возможной агрессии РФ. На прошлой неделе первые украинские военные прошли тренировки и получили сертификаты инструкторов. Теперь они будут обучать других бойцов уничтожать танки британским оружием.
Напомним, министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявлял, что визиты иностранных дипломатов и лидеров в Украину помогают снизить риски военной эскалации.