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Прем'єр Британії Джонсон виписаний з лікарні

Новини » Коронавірус     12.04.2020 - 15:38
Прем'єр Британії Джонсон виписаний з лікарні
Фото: Борис Джонсон (flickr.com/foreignoffice)

Джонсон приступить до роботи не одразу

Прем'єр-міністра Великобританії Бориса Джонсона виписали з лікарні, де він останнім часом проходив лікування від коронавірусу. Про це повідомляє Sky News.

За словами представника Даунінг-стріт, Джонсона виписали з лікарні, проте він продовжить відновлюватися від коронавірусу і не відразу приступить до роботи.

"Прем'єр-міністр був виписаний з лікарні, щоб продовжити своє одужання в Чекерсі (маєток Джонсона в Бакінгемширі, - ред.). За порадою медичної бригади прем'єр-міністр не відразу повернеться до роботи. Він хотів би подякувати всім у Сент-Томасі за турботу, яку він отримав ", - додав представник.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що стан Джонсона поліпшується. Зокрема, прем'єр вже самостійно вставав з ліжка, дивився фільми в лікарні і читав надіслані йому листи.

Відзначимо, 6 квітня Джонсона перевели в реанімацію через коронавірус. У той же час представники Даунінг-стріт заперечували, що у нього є пневмонія. Джонсона госпіталізували за день до цього, так як його стан погіршився. Про те, що він заразився на COVID-19 стало відомо ще 27 квітня.

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