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Стан Бориса Джонсона покращується

Новини » Коронавірус     12.04.2020 - 05:34
Стан Бориса Джонсона покращується
Фото: Борис Джонсон (flickr.com/foreignoffice)

Очікується, що прем'єр повернеться до роботи через місяць

Прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон йде на покращення, однак залишається у лікарні через захворювання на коронавірус. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Джонсон став на ноги, дивиться фільми у лікарні та читає надіслані йому листи.

На Даунінг-стріт зазначають, що прем'єр "продовжує робити дуже добрий прогрес". Водночас міністр внутрішніх справ Приті Патель заявила, що це життєво важливо надати Джонсону час для повного відновлення.

"Повідомлення прем'єр-міністру полягає в тому, що ми хочемо, щоб він оздоровився і йому потрібен певний час і близько місяця для відпочинку та відновлення", - сказала Патель.

Наразі міністр закордонних справ Домінік Рааб замінює прем'єр-міністра.

Раніше повідомлялося, що прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон був переведений з реанімації у звичайну лікарняну палату.

Нагадаємо, 27 березня стало відомо про те, що Борис Джонсон захворів на коронавірус. Після виявлення хвороби глава британського уряду самоізолювався у себе вдома на Даунінг-стріт.

Проте, пізно ввечері 6 квітня стан Джонсона різко погіршився. Керівника британського уряду госпіталізували в реанімаційне відділення.

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