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Премьеру Израиля проведут операцию по имплантации кардиостимулятора

Фото: премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху ночью проведут операцию по имплантации кардиостимулятора.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Jerusalem Post.

"Неделю назад мне установили прибор для мониторинга. Этот прибор подал звуковой сигнал и сказал, что мне необходимо установить кардиостимулятор, и что сделать это необходимо уже сегодня ночью", - заявил Нетаньяху.

Он также подчеркнул, что чувствует себя прекрасно, но ему нужно прислушиваться к своим врачам.

В пресс-службе премьер-министра также подтвердила, что в ночь на 23 июля Биньямину Нетаньяху проведут имплантацию кардиостимулятора в центре "Шеба" госпиталя "Тель ха-Шомер".

В середине июля его уже госпитализировали в центр "Шиба", и выписали после имплантации прибора для мониторинга частоты сердечных сокращений.

Госпитализация Нетаньяху

Напомним, что в субботу, 15 июля, Нетаньяху был доставлен в отделение неотложной помощи медицинского центра. Он жаловался на плохое самочувствие. 73-летний премьер Израиля был доставлен автоколонной из своего дома в Кейсарии, где он проводил выходные.

Вскоре он заявил, что чувствует себя "очень хорошо" после того, как он был доставлен в приемное отделение медицинского центра "Шиба" в Рамат-Гане, где прошел плановое обследование.

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НетаньяхуИзраиль