UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Прем'єру Ізраїлю проведуть операцію з імплантації кардіостимулятора

Фото: прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Прем'єр-міністру Ізраїлю Біньяміну Нетаньяху вночі проведуть операцію з імплантації кардіостимулятора.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Jerusalem Post.

"Тиждень тому мені встановили прилад для моніторингу. Цей прилад подав звуковий сигнал і сказав, що мені необхідно встановити кардіостимулятор, і що це потрібно зробити вже сьогодні вночі", - заявив Нетаньяху.

Він також наголосив, що почувається чудово, але йому потрібно прислухатися до своїх лікарів.

У прес-службі прем'єр-міністра також підтвердила, що в ніч проти 23 липня Біньяміна Нетаньяха проведе імплантацію кардіостимулятора в центрі "Шеба" госпіталю "Тель ха-Шомер".

У середині липня його вже госпіталізували до центру "Шиба" і виписали після імплантації приладу для моніторингу частоти серцевих скорочень.

Госпіталізація Нетаньяху

Нагадаємо, що у суботу, 15 липня, Нетаньяху було доставлено до відділення невідкладної допомоги медичного центру. Він скаржився на погане самопочуття. 73-річного прем'єра Ізраїлю було доставлено автоколонною зі свого будинку в Кейсарії, де він проводив вихідні.

Незабаром він заявив, що почувається "дуже добре" після того, як його доставили до приймального відділення медичного центру "Шиба" в Рамат-Гані, де пройшов планове обстеження.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
НетаньяхуІзраїль