Премьер Дании высказалась об угрозе РФ и обороне своей страны

У премьера Дании спросили, не слишком ли медленно действует Европа в вопросах своей обороны и защиты от гибридных атак, на что Фредериксен ответила, что все страны действуют недостаточно быстро.

По ее словам, все недооценили, настолько большой угрозой действительно является Россия.

"Но нельзя сказать, что мы "ничего не делали" - потому что мы делаем много", - сказала премьер.

Как подчеркнула Фредериксен, нужно ускоряться и масштабироваться.

"Я надеюсь, все признают, что мы должны рассматривать Украину как "первую линию обороны". Все, что мы сделаем в Украине - это вклад в защиту нас самих, остальной Европы", - сказала премьер Дании.