Премьер Дании высказалась об угрозе РФ и обороне своей страны

Страны Европы недооценивают реальность угрозы со стороны России и слишком медленно делают то, что стоило делать для своей обороны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление премьера Дании Метте Фредериксен во время общения ее со СМИ перед саммитом Европейского политического сообщества в Копенгагене.

У премьера Дании спросили, не слишком ли медленно действует Европа в вопросах своей обороны и защиты от гибридных атак, на что Фредериксен ответила, что все страны действуют недостаточно быстро.

По ее словам, все недооценили, настолько большой угрозой действительно является Россия.

"Но нельзя сказать, что мы "ничего не делали" - потому что мы делаем много", - сказала премьер.

Как подчеркнула Фредериксен, нужно ускоряться и масштабироваться.

"Я надеюсь, все признают, что мы должны рассматривать Украину как "первую линию обороны". Все, что мы сделаем в Украине - это вклад в защиту нас самих, остальной Европы", - сказала премьер Дании.