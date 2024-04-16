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Премьеры Польши и Дании обсудили идею создания "железного купола" над Европой

Фото: премьер-министр Польши Дональд Туск (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Премьер-министр Польши Дональд Туск во время встречи с датской коллегой Мэтте Фредериксен обсудил возможность создания "железного купола" для защиты европейских городов от воздушных атак на случай войны.

"Дания, а также Германия и Великобритания сотрудничают в рамках Европейского союза по созданию европейской системы противоракетной и противовоздушной обороны", - заявил Туск. 

По его словам, нападение Ирана на Израиль подтвердило важность наличия "железного купола". 

"Я рад, что госпожа премьер-министр положительно отреагировала на мое намерение присоединить Польшу к этому проекту в Европе", - заявил Туск.

Железный купол - это мобильная система противовоздушной обороны. Израиль единственная страна в мире, эксплуатирующая ее на национальном уровне. Система предназначена для перехвата и уничтожения ракет и артиллерийских снарядов малой дальности.

 

Оборона ЕС

Вопрос развития оборонной промышленности стал очень актуальным для Европы в последнее время. В частности, это связано с полномасштабным вторжением россиян в Украину и необходимостью помогать нашей стране.

В начале января еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон предложил создать фонд на 100 млрд евро для того, чтобы развивать европейскую оборонную промышленность.

Также, как писало Bloomberg, ЕС будет стремиться к тому, чтобы к 2025 году половина его оборонных систем закупалась внутри блока. Сейчас большинство вооружения закупается в третьих странах.

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ПольшаДанияДональд Туск