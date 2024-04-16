Прем'єри Польщі та Данії обговорили ідею створення "залізного купола" над Європою

Оборона ЄС

Питання розвитку оборонної промисловості стало дуже актуальним для Європи останнім часом. Зокрема, це пов'язано з повномасштабним вторгненням росіян в Україну та необхідністю допомагати нашій країні.

На початку січня єврокомісар з питань внутрішнього ринку Тьєррі Бретон запропонував створити фонд на 100 млрд євро для того, щоб розвивати європейську оборонну промисловість.

Також, як писало Bloomberg, ЄС прагнутиме до того, щоб до 2025 року половина його оборонних систем закуповувалась усередині блоку. Наразі більшість озброєння закуповується у третіх країнах.

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