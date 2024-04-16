Премьеры Польши и Дании обсудили идею создания "железного купола" над Европой

Премьер-министр Польши Дональд Туск во время встречи с датской коллегой Мэтте Фредериксен обсудил возможность создания "железного купола" для защиты европейских городов от воздушных атак на случай войны.

"Дания, а также Германия и Великобритания сотрудничают в рамках Европейского союза по созданию европейской системы противоракетной и противовоздушной обороны", - заявил Туск.

По его словам, нападение Ирана на Израиль подтвердило важность наличия "железного купола".

"Я рад, что госпожа премьер-министр положительно отреагировала на мое намерение присоединить Польшу к этому проекту в Европе", - заявил Туск.

Железный купол - это мобильная система противовоздушной обороны. Израиль единственная страна в мире, эксплуатирующая ее на национальном уровне. Система предназначена для перехвата и уничтожения ракет и артиллерийских снарядов малой дальности.