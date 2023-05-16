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Премьеры Британии и Нидерландов будут работать над коалицией по закупке F-16 для Украины

Фото: премьер Нидерландов Марк Рютте и премьер Британии Риши Сунак (twitter.com/MinPres)
Автор: Иван Носальский

Премьер-министр Британии Риши Сунак провел переговоры со своим нидерландским коллегой Марком Рютте. Чиновники договорились работать над созданием коалиции по закупке F-16 для Украины.

Как сообщает РБК-Украина со ссылкой на Barron's, об этом заявил пресс-секретарь главы британского правительства.

"Премьер-министр Сунак и премьер-министр Рютте договорились, что они будут работать над созданием (международной) коалиции для обеспечения Украины боевым воздушным потенциалом, оказывая поддержку во всем, от обучения до закупки истребителей F-16", - отметил пресс-секретарь.

При этом, по его словам, лидеры согласились с важностью предоставления союзниками долгосрочной помощи Украине в сфере безопасности, чтобы гарантировать, что страна сможет сдерживать будущие нападения.

Напомним, ранее стало известно, что Британия уже этим летом начнет обучать украинских пилотов.

Также мы писали, что, по словам президента Франции Эммануэля Макрона, его страна может начать обучение украинских пилотов на западных истребителях уже сейчас.

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