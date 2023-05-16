Прем'єри Британії та Нідерландів працюватимуть над коаліцією із закупівлі F-16 для України

Прем'єр-міністр Британії Ріші Сунак провів переговори зі своїм нідерландським колегою Марком Рютте. Чиновники домовилися працювати над створенням коаліції із закупівлі F-16 для України.

Як повідомляє РБК-Україна з посиланням на Barron's , про це заявив прессекретар глави британського уряду.

"Прем'єр-міністр Сунак та прем'єр-міністр Рютте домовилися, що вони працюватимуть над створенням (міжнародної) коаліції для забезпечення України бойовим повітряним потенціалом, надаючи підтримку у всьому, від навчання до закупівлі винищувачів F-16", - зазначив прессекретар.

При цьому, за його словами, лідери погодились з важливістю надання союзниками довгострокової допомоги Україні у сфері безпеки, щоб гарантувати, що країна зможе стримувати майбутні напади.