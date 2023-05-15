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Франция может уже сейчас начать обучение украинских пилотов, - Макрон

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Понедельник 15 мая 2023 21:54
Франция может уже сейчас начать обучение украинских пилотов, - Макрон Фото: Эммануэль Макрон, президент Франции (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Иван Носальский

Франция допускает начало обучения украинских пилотов на западных истребителях уже сейчас.

Как сообщает РБК-Украина со ссылкой на Le Figaro, об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон.

Глава государства рассказал, что Франция решила построить на востоке страны пункты для обучения украинских военных, которые будут отвечать за руководство контрнаступлением, обороной и заниматься ремонтом техники.

При этом он отметил, что уже "открыл дверь" для обучения украинских пилотов.

"Обучение может начаться сейчас… Это может быть сделано с европейскими странами, которые готовы. Я думаю, что сейчас ведутся дискуссии с американцами", - добавил Макрон.

Напомним, ранее в Британии заявляли, что их страна уже этим летом начнет обучение украинских пилотов на военных самолетах F-16.

Также мы писали, что Чехия оплатит обучение для 20-25 пилотов из Украины.

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