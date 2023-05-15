Франция может уже сейчас начать обучение украинских пилотов, - Макрон

Франция допускает начало обучения украинских пилотов на западных истребителях уже сейчас.

Как сообщает РБК-Украина со ссылкой на Le Figaro , об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон.

Глава государства рассказал, что Франция решила построить на востоке страны пункты для обучения украинских военных, которые будут отвечать за руководство контрнаступлением, обороной и заниматься ремонтом техники.

При этом он отметил, что уже "открыл дверь" для обучения украинских пилотов.

"Обучение может начаться сейчас… Это может быть сделано с европейскими странами, которые готовы. Я думаю, что сейчас ведутся дискуссии с американцами", - добавил Макрон.