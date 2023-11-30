Премьер Словакии начал размышлять о нормализации отношений с РФ
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо сегодня, 30 ноября, провел встречу с послом РФ и начал рассуждать о возможной нормализации отношений с Россией.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу правительства Словакии.
Отмечается, что Фицо принял посла США Гаутаму Рану и посла РФ Игоря Братчикова в здании правительства Словакии в Братиславе.
"Я изложил им свой взгляд на развитие словацко-американских и словацко-российских отношений. Словацкая Республика является государством-членом ЕС и НАТО, что, естественно, влияет на наши внешнеполитические приоритеты. С другой стороны, оно не может ограничивать нас в суверенных позициях, которые не всегда соответствуют политике единого правильного мнения, пропагандируемого в Евросоюзе", - заявил премьер-министр.
Фицо сказал, что приоритетом его внешней политики будет защита и продвижение словацких национально-государственных интересов, которые включают поддержку "мирных инициатив", а не войны в Украине. Фицо не объяснил, о чем идет речь.
Премьер Словакии начал мечтать о нормализации отношений с РФ
Также Фицо объяснил послам свой взгляд на войну в Украине, где стратегия ЕС и США, установленная до сих пор, якобы явно "терпит неудачу".
"Словакия также обязана подготовиться к периоду после окончания войны в Украине и к стандартизации словацко-российских отношений", - добавил Роберт Фицо.
Позиция Фицо по поводу войны в Украине
Бывшее правоцентристское правительство Словакии решительно поддерживало Украину и поставляло военную технику, включая боевые машины, а также системы ПВО С-300 и самолеты МиГ-29.
Уже 25 октября лидер партии Smer-SD Роберт Фицо официально стал новым премьером Словакии. Он заявил, что Братислава не будет поддерживать предоставление Украине военной помощи для борьбы с российской агрессией.
Также премьер считает, что война является "замороженным конфликтом", который якобы невозможно разрешить путем отправки оружия ВСУ.
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