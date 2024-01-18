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В ближайшие недели планируется встреча с Фицо, обсудим 50 млрд от ЕС, - Шмыгаль

Четверг 18 января 2024 13:07
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В ближайшие недели планируется встреча с Фицо, обсудим 50 млрд от ЕС, - Шмыгаль Фото: Денис Шмыгаль, премьер-министр Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

В ближайшие недели планируется встреча с премьер-министром Словакии Робертом Фицо. Обсудят возможные преграды на пути выделения Украине 50 млрд евро со стороны Европейского союза.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал премьер-министра Дениса Шмыгаля.

Шмыгаль напомнил о том, что 1 февраля состоится саммит Европейского совета во время которого Украина рассчитывает на положительное решение о выделении финансовой поддержки в размере 50 млрд евро по программе Ukraine Facility.

Премьер пояснил, что вышеупомянутая программа предусматривает не только выделение средств, но и системную трансформацию Украины на пути в ЕС.

"Наше правительство сформировало драфт плана и видение этого процесса. От Европейской комиссии получили комментарии, которые уже прорабатываем", - добавил премьер-министр.

В частности, в ближайшие недели планируется встреча с премьер-министром Словакии Робертом Фицо. Планируется обсудить все насущные вопросы и снять возможные препятствия на пути к реализации Ukraine Facility.

Ukraine Facility

17 октября 2023 года Европейский парламент поддержал предложение о создании программы Ukraine Facility объемом в 50 млрд евро для поддержки Украины в течение 2024 - 2027 годов.

На саммите лидеров стран Европейского союза 14-15 декабря Венгрия заблокировала решение выделить Украине вышеупомянутые средства, в связи с чем этот вопрос снова рассмотрят во время саммита 1 февраля текущего года. В то же время венгерский премьер Виктор Орбан угрожает заблокировать программу снова.

На этом фоне в Европарламенте инициировали сбор подписей под петицией, чтобы лишить Венгрию права голоса в Совете ЕС. Через четыре дня стало известно, что необходимое количество подписей было собрано. Европарламент рассмотрит лишение Венгрии права голоса, сегодня, 18 января.

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