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Совет Европы создал реестр ущерба, причиненного Украине от агрессии РФ

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Среда 17 мая 2023 00:54
Совет Европы создал реестр ущерба, причиненного Украине от агрессии РФ Фото: президент Франции Эмманюэль Макрон (GettyImages)
Автор: Максим Шушко

На саммите Совета Европы в Рейкьявике президент Франции Эмманюэль Макрон объявил о создании международного реестра ущерба, нанесенного Украине российской агрессией.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на AFP.

Во время выступления на открытии саммита Совета Европы французский лидер призвал все государства активно приобщаться к разработке реестра.

"Совет Европы снова становится во главе стороны жертв агрессии", - отметил Макрон.

Международный реестр ущерба от полномасштабного российского вторжения будет действовать в Нидерландах. В нем будут регистрироваться доказательства вреда и иски о возмещении.

Реестр будет открыт для физических и юридических лиц, а также для Украинского государства, включая региональные и местные органы власти, государственные или контролируемые государством предприятия.

Ранее мы сообщали о том, что Украина вместе с международными партнерами создает несколько реестров ущерба от российского вторжения.

Напомним, что суммарный прямой и косвенный финансовый ущерб сельскому хозяйству от войны России в Украине только за 2022 год может составить около 40 млрд долларов.

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Совет Европы Эммануэль Макрон Война России против Украины
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