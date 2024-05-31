Фицо перевезли в Братиславу, он будет лечиться дома

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо был доставлен из больницы в городе Банская-Бистрица домой в Братиславу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ta3 .

Сегодня утром директор говорила, что медицинский совет решит, когда премьер-министр покинет больницу, и что в случае принятия решения о выписке он будет находиться под домашним уходом. Это желание самого Фицо, отметила медик.

По ее словам, состояние Фицо стабилизировано, он начал реабилитацию.

Напомним, 15 мая Фицо был ранен. На него напал словацкий писатель Юрай Цинтула, пять раз выстрелив из огнестрельного оружия. Премьера госпитализировали и прооперировали.

На судебном заседании Цинтула объяснил свой поступок тем, что не соглашался с политикой Фицо, в частности, из-за преследования работников культуры и СМИ.

Среди мотивов Цинтулы, по информации СМИ, также якобы был отказ Братиславы помогать Украине в войне с РФ.

Прогнозы по выздоровлению премьера были неутешительны. Сегодня вице-премьер-министр, глава Минобороны Словакии Роберт Калиняк заявил, что восстановление и выздоровление Фицо будет "чрезвычайно долгим".

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