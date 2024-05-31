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Фицо перевезли в Братиславу, он будет лечиться дома

Пятница 31 мая 2024 00:00
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Фицо перевезли в Братиславу, он будет лечиться дома Фото: Премьер-министр Словакии Роберт Фицо
Автор: Вадим Ребрина

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо был доставлен из больницы в городе Банская-Бистрица домой в Братиславу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ta3.

Эту информацию подтвердила директор больницы Мириам Лапуникова.

По ее словам, состояние Фицо стабилизировано, он начал реабилитацию.

Сегодня утром директор говорила, что медицинский совет решит, когда премьер-министр покинет больницу, и что в случае принятия решения о выписке он будет находиться под домашним уходом. Это желание самого Фицо, отметила медик.

Покушение на премьера Словакии

Напомним, 15 мая Фицо был ранен. На него напал словацкий писатель Юрай Цинтула, пять раз выстрелив из огнестрельного оружия. Премьера госпитализировали и прооперировали.

На судебном заседании Цинтула объяснил свой поступок тем, что не соглашался с политикой Фицо, в частности, из-за преследования работников культуры и СМИ.

Среди мотивов Цинтулы, по информации СМИ, также якобы был отказ Братиславы помогать Украине в войне с РФ.

Прогнозы по выздоровлению премьера были неутешительны. Сегодня вице-премьер-министр, глава Минобороны Словакии Роберт Калиняк заявил, что восстановление и выздоровление Фицо будет "чрезвычайно долгим".

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Роберт Фицо
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