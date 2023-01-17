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Глава Еврокомиссии призвала частный сектор Европы инвестировать в Украину

Новина українською →
Европа, Вторник 17 января 2023 17:22
Глава Еврокомиссии призвала частный сектор Европы инвестировать в Украину Фото: глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен (GettyImage)
Автор: Татьяна Зарембо

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен призвала частный сектор Европы инвестировать в Украину.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на выступление главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен на Всемирном экономическом форуме (ВЭФ).

"Украина заслуживает иметь столь много поддержки, насколько это возможно", - заявила Ляйен.

Она подчеркнула, что для восстановления Украине необходима любая помощь, не только государственные инвестиции.

"Мой призыв к вам: нам нужна любая помощь "на борту". Украина заслуживает иметь столь много поддержки, насколько это возможно. И нам нужны не только инвестиции государственного сектора, но и частные инвестиции и ваши знания", - прокомментировала глава Еврокомиссии свой призыв.

Сегодня РБК-Украина сообщало, что Еврокомиссия 17 января перечислила первый транш в размере 3 млрд евро из пакета макрофинансовой помощи (MFA+) на сумму до 18 млрд евро для Украины.

Ранее мы писали, что в ближайшие недели с рабочим визитом в Украину приедет глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и 10 еврокомиссаров.

Напомним, ранее спикер Еврокомиссии Дана Спинант сообщила, что 15 из 27 членов Еврокомиссии посетят Киев 2 февраля. Они проведут встречу с представителями украинского правительства.

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