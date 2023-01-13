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Шмыгаль подтвердил визит главы Еврокомиссии с делегацией в Украину

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Киев, Пятница 13 января 2023 17:37
Шмыгаль подтвердил визит главы Еврокомиссии с делегацией в Украину Фото: премьер-министр Украины Денис Шмыгаль (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Валерия Полищук

В ближайшие недели в рабочим визитом в Украину приедет глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен. Вместе с ней также прибудут 10 еврокомиссаров.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля в Telegram.

"Ярким свидетельством станет визит в ближайшие недели главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен. Мы ожидаем, что вместе с ней в Украину прибудут более 10 еврокомиссаров для проведения межправительственных консультаций", - заявил он.

Премьер добавил, что визит европейской делегации станет не только важным сигналом дальнейшей поддержки Украины в войне, но и продемонстрирует, что ЕС открыт к переговорному процессу о вступлении Украины.

Напомним, ранее спикер Еврокомиссии Дана Спинант сообщила, что 15 из 27 членов Еврокомиссии посетят Киев 2 февраля. Они проведут встречу с представителями украинского правительства.

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Еврокомиссия Денис Шмыгаль Визит в Украину Урсула фон дер Ляйен
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